Anthropic nombra supervisor independiente al expresidente de la Fed Ben Bernanke

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Nueva York, 9 jul (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic divulgó este jueves que ha nombrado al economista Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal (2006-2014), como miembro del fideicomiso independiente que supervisa su misión de servicio público.

Bernanke, que tiene un Nobel de Ciencias Económicas y guió al banco central estadounidense en la crisis financiera de 2008 y su recuperación, se integra en el Fideicomiso de Beneficio a Largo Plazo de Anthropic, que vela por el «desarrollo responsable de IA avanzada» para la humanidad, según un comunicado.

La firma indicó que ha elegido al economista para entender mejor «cómo la IA está cambiando la economía» y espera aplicar sus conocimientos para su investigación económica y «otras áreas de trabajo».

«Anthropic ha creado una estructura de gobernanza única para intentar asegurar que los beneficios a largo plazo de la IA para la humanidad superen con creces los riesgos», apuntó Bernanke, que consideró claves las «instituciones» construidas alrededor de esta tecnología para inclinar esa balanza.

Daniela Amodei, cofundadora y presidenta de la empresa, consideró que el «criterio» del economista, experto en «cómo reaccionan las economías ante momentos disruptivos», ayudará a «anticipar y responder mejor al modo en que la IA avanzada afecta a las fuerzas laborales y a las economías».

Los fideicomisarios son independientes de la dirección y de los inversores de Anthropic, por lo que no tienen participación, no comparten sus beneficios y solo reciben compensación por su tiempo y servicio, y los seleccionan miembros existentes en consultas con la empresa.

En el fideicomiso figuran otros tres miembros en este momento: Neil Buddy Shah, consejero delegado de Clinton Health Access Initiative; Richard Fontaine, un experto en seguridad nacional, y Mariano-Florentino Cuéllar, exjuez del Tribunal Supremo de California. EFE

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