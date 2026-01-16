Antigua y Barbuda recluta enfermeros de Ghana por presiones de EEUU a las misiones cubanas

Castries, 16 ene (EFE).- Un grupo de 120 enfermeros de Ghana llegará la semana próxima a las islas caribeñas de Antigua y Barbuda para reforzar el sistema sanitario, aunque el Gobierno aseguró que no ha finalizado formalmente el programa mediante el cual reclutaba profesionales de la salud de Cuba.

Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses su presión sobre los países caribeños que contaban con médicos y enfermeros cubanos para que concluyan estos programas.

Los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), entre ellos Antigua y Barbuda, han defendido las misiones médicas cubanas, vitales para sus sistemas de salud, pero se han visto obligados a capitular en cierto modo a las presiones de Washington.

Se espera que los enfermeros de Ghana arriben a Antigua y Barbuda el 23 de enero, según dijo a la prensa local este jueves el director general de Comunicaciones de la Oficina de Primer Ministro, Maurice Merchant.

El funcionario especificó que la mayoría de los trabajadores de la salud realizarán sus labores en el Celeste Bird Medical Centre, el principal hospital del territorio, y otros estarán en diversas clínicas y escuelas.

«Estos enfermeros ghaneses están altamente cualificados», afirmó Merchant, quien añadió que su llegada tendrá «un impacto positivo en el sistema sanitario de Antigua y Barbuda».

Merchant indicó que los enfermeros africanos ayudarán a aliviar la carga de sus colegas caribeños ante la falta de más trabajadores de salud, debido a que los profesionales de Antigua y Barbuda emigran a Norteamérica y Europa en busca de mejores salarios.

Sobre los profesionales cubanos, Merchant informó que han sido un pilar del sistema de salud local durante muchos años y que el acuerdo está sujeto a cambios pero no se ha dado por finalizado.

«El Gobierno valora las contribuciones que ha hecho y está haciendo el Gobierno cubano en relación con nuestro sector de la salud y, como en todo, hay un período de transición», declaró sin ofrecer más detalles. EFE

