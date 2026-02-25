Antoñito Molina lidera la puntuación en Viña del Mar y María Peláe recibe larga ovación

2 minutos

Viña del Mar (Chile), 25 feb (EFE).- Los artistas españoles Antoñito Molina y María Peláe actuaron por segunda vez la madrugada de este miércoles en el 65.° Festival Internacional de la Canción de Viña de Chile, en el que el gaditano brilló con la mejor puntuación de la noche y la malagueña recibió una larga ovación del público chileno.

Molina interpretó por segunda vez el tema ‘Me prometo’ y se colocó líder en la categoría de Competencia Internacional después de que el jurado le otorgase 6,6 de 7 puntos.

El gaditano conquistó al jurado de la Quinta Vergara (el recinto donde se celebra el certamen) con esta combinación de pop y flamenco tan particular y cuya escenografía homenajea a la cultura popular española.

Esa puntuación se suma al 6,1 de la primera noche y lo coloca como claro favorito en la fase final, por encima de los artistas de Chile y México.

«El éxito real es sentir el cariño de la gente. Lo sentí en la Quinta Vergara y lo siento todos los días de mi vida. El cariño de la gente es lo que no se puede comprar en la vida. Mucha gente lo busca y no lo encuentra. Si tú lo tienes, lo tienes todo», dijo el artista en una entrevista a EFE tras su primer triunfo el lunes.

Por su parte, Peláe repitió su reivindicativa ‘Que vengan a por mí’ en la categoría de Competencia Folclórica y recibió una calificación de 5,9 sobre 7 puntos, lo que sumado al 6,1 de su primera actuación la coloca en plena pugna para su paso a las finales.

La puntuación de la artista malagueña, que compite contra Argentina y Ecuador, no convenció al público chileno, que silvó al jurado y despidió a Peláe con un largo aplauso.

Se trata de la primera vez en la historia del Festival Internacional de Viña del Mar que una artista española representa a su país en la competencia folclórica, una competición donde las canciones representan la cultura popular de cada región y crean una amalgama de sonidos en la tarima de Quinta Vergara. EFE

vc/mmm/rod