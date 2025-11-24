Anuncian acuerdo para reducir gradualmente el precio de una vacuna contra la malaria

1 minuto

Ginebra, 24 nov (EFE).- Gavi, la alianza público-privado para dar acceso a las vacunas en los países más pobres, anunció hoy un acuerdo para reducir gradualmente el precio de una de las dos vacunas existentes contra la malaria, una de las enfermedades más mortíferas para los niños en Africa.

Se espera que el acuerdo, que será ejecutado por UNICEF, genere un ahorro que permitirá comprar treinta millones de dosis adicionales y así completar la vacunación de casi 7 millones de niños adicionales en los próximos cinco años.

Se prevé que el precio más bajo de la vacuna, de 2,99 dólares por dosis, entre en vigor en aproximadamente un año, indicó el organismo, cuyo objetivo es vacunar contra la malaria a 50 millones de niños más para 2030.

Entre las tareas de Gavi está facilitar y financiar la adquisición, la logística y la integración de las vacunas contra la malaria en los programas nacionales de inmunización, lo que ya ha conseguido en 24 países africanos que, en conjunto, representan más del 70 % de la carga mundial de malaria.

UNICEF, por su parte, es el mayor comprador de vacunas del mundo, con casi 3.000 millones de dosis suministradas cada año, suficientes para vacunar a casi la mitad de los niños del mundo contra distintas enfermedades. EFE

