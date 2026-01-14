Apelan la venta forzosa de la petrolera venezolana Citgo en EEUU

afp_tickers

La directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, nombrada por la oposición, informó el martes que apeló la venta de la filial Citgo por «conflictos de interés graves» en un proceso de remate en ese país.

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

En medio de un proceso de remate en beneficio de sus acreedores, que aún necesita autorización del gobierno estadounidense, la directiva solicitó «la anulación de la orden de venta judicial» de Citgo debido a «conflictos de interés graves (…) en detrimento del valor económico del activo».

Citgo enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro.

El juez de Delaware Leonard Stark ha autorizado su subasta en varias oportunidades. La última, a fines del año pasado, cuando se la adjudicó a una filial de Elliott Investment Management.

Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, desconoció en diciembre el remate de la filial. «Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta de Citgo», dijo.

El valor de Citgo se estima en unos 10.000 millones de dólares, según los representantes opositores.

La junta ad hoc recurrió a una corte de apelaciones el 8 de enero, según el comunicado, y aseguró que continuará ejerciendo la defensa de los activos de la compañía.

atm/jt/mel