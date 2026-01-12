Aplazada audiencia preliminar por el colapso de discoteca dominicana que causó 236 muertos

Santo Domingo, 12 ene (EFE).- Un tribunal dominicano aplazó este lunes para marzo próximo la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

La audiencia preliminar, en la que se decidirá si existen pruebas suficientes para enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, fue fijada para el 16 y 23 de marzo, a la espera de que todas las partes sean notificadas, dijo a EFE el abogado Yan Carlos Martinez Segura, representante de siete víctimas, entre heridos y fallecidos.

Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio pasado pero unos días después se les concedió la libertad condicional.

A la vista que estaba programada para este lunes acudieron familiares de numerosas víctimas, quienes clamaron por justicia.

«Nosotros como padres estamos sedientos de justicia y queremos que se haga justicia», dijo a su llegada al Palacio de Justicia de la capital dominicana Wilton Tejeda, quien perdió a su hija en el siniestro.

Este caso, señaló en sus declaraciones a la prensa, «no es fortuito en República Dominicana» porque, afirmó, «los propietarios tenían conocimiento de las debilidades que existían en ese local, que antes era un cine y lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales para convertirlo en una discoteca», señaló Tejeda, cuya hija de 26 años acudió a la discoteca en compañía de otras cuatro personas que también murieron.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril pasado mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano. EFE

