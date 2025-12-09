The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Aplazan la conferencia de prensa de María Corona Machado en Instituto Nobel de Oslo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 9 dic (EFE).- La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corona Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido aplazada.

Así lo informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que informará de la nueva hora «con un mínimo de dos horas de antelación». EFE

alc/rz/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR