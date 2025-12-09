Aplazan la conferencia de prensa de María Corona Machado en Instituto Nobel de Oslo

Copenhague, 9 dic (EFE).- La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corona Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido aplazada.

Así lo informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que informará de la nueva hora «con un mínimo de dos horas de antelación». EFE

