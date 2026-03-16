Aplazan la vista del juicio del alcalde encarcelado de Estambul por una disputa en la sala

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Ankara, 16 mar (EFE).- La quinta vista del macrojuicio contra el encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y otras 401 personas, fue aplazada de este lunes hasta mañana, martes, después de que una disputa entre el juez que preside el tribunal y varios abogados impidiera su celebración.

En la causa, 107 acusados se encuentran en prisión preventiva y la Fiscalía pide penas que suman más de 2.300 años de cárcel para Imamoglu, uno de los políticos más populares del país y que era visto como el principal contendiente presidencial de Recep Tayyip Erdogan en los comicios previstos para 2028.

La tensión estalló cuando el juez presidente exigió al diputado de la formación opositora CHP y abogado Turan Taşkın Özer que abandonara la zona reservada a la defensa y se sentara entre el público.

Ante su negativa, se produjo un enfrentamiento verbal que acabó en la suspensión de la sesión.

Özer respondió al magistrado que él había acudido al tribunal en calidad de abogado y criticó su actitud.

«Esto no es una prisión. He venido aquí como abogado. Estoy tomando notas y tengo la acusación delante. Ya basta. Si no sabe dirigir esto, no debería hacerlo», dijo.

El incidente provocó también la reacción de parte del público presente en la sala, que coreó consignas contra la decisión del juez.

Poco antes, a su llegada a la sala, Imamoglu había sido recibido con aplausos y gritos de apoyo como «presidente Imamoglu» y «Todo irá bien».

Tras el altercado, el juez que preside el tribunal levantó la sesión y aplazó la vista hasta mañana.

Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019, se encuentra desde marzo del año pasado detenido, ha sido depuesto de su cargo y está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el CHP, la mayor formación opositora, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país al islamista Erdogan, en el poder desde hace 22 años.EFE

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