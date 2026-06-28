Apoyo a Ucrania y Mundial marcan jornada firmada por Rod Stewart en el Rock in Rio Lisboa

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Lisboa, 27 jun (EFE).- El apoyo a Ucrania y su frase «fuck Putin» (que se joda Putin) marcaron este sábado la esperada actuación de Rod Stewart en el festival Rock in Rio de Lisboa, en una jornada de leyendas que no pudo ignorar la celebración del Mundial de fútbol.

El artista británico brilló en el Palco Mundo, el nombre que recibe el escenario más internacional de este evento musical, donde cantó clásicos como ‘Infatuation’, ‘Sailing’, ‘Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me)’ y ‘The First Cut Is the Deepest’ ante un público emocionado, que llegó a corear varios versos en solitario de la canción ‘I Don’t Want to Talk About It’.

En medio del concierto, Stewart recordó que actualmente hay «guerras en todas partes y gente muriendo», haciendo una mención especial a la invasión rusa en Ucrania, iniciada hace más de cuatro años.

Fue ahí cuando les dedicó a los ucranianos la canción ‘Rhythm of My Heart’ y dijo ‘Fuck Putin’, en referencia al presidente de Rusia, Vladímir Putin, mientras era vitoreado por el público.

Tampoco faltó una mención al presidente estadounidense, Donald Trump, al que Stewart ha criticado en anteriores ocasiones, ya que proyectó varias imágenes como la generada con inteligencia artificial en la que el mandatario aparecía conquistando Groenlandia, mientras cantaba la canción ‘Love Train’.

En una noche en la que Portugal se enfrenta a Colombia en el Mundial de fútbol, disputado en el continente americano, el artista británico lanzó balones al público y mostró una camiseta de la selección portuguesa con su nombre escrito.

Las referencias a la competición deportiva también se colaron este sábado en el concierto de otra leyenda musical en el Rock in Rio Lisboa, la estadounidense Cindy Lauper, que mostró en el escenario una camiseta de la selección de ‘las quinas’ de Cristiano Ronaldo.

«Viva Ronaldo», gritó la artista, que también fue vitoreada por el público.

Los espectadores no se pudieron resistir a su energía mientras cantaba éxitos como ‘When you were mine’, ‘I Drove All Night’, «Money Changes Everything’ y ‘True colors’.

No faltó ‘Girls Just Wanna Have Fun’, que Cindy Lauper cantó a modo de cierre vestida con una gabardina blanca con puntos rojos, diseño de la artista japonesa Yayoi Kusama.

Este es el segundo y último fin de semana del festival Rock in Rio Lisboa de 2026, organizado en el Parque Tejo/Papa Francisco de la capital portuguesa, cuando también están programadas las actuaciones de artistas como 21 Savage, Lola Índigo y Ceelo Green.

En el anterior fin de semana, celebrado los días 20 y 21 de junio, destacaron los conciertos de Katy Perry y Linkin Park.

Una de las novedades de esta edición, que los organizadores calificaron en un comunicado como «la más grande» hasta el momento, fue un espectáculo aéreo con cinco aviones Yak-52, pilotados por el equipo luso-español Yakstars, que sobrevolaron Lisboa en un ballet acrobático sincronizado con una banda sonora original. EFE

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