Apple se alía con Google para integrar los modelos Gemini en sus funciones de IA

1 minuto

(Actualización con declaración conjunta de Google y Apple )

Nueva York, 12 ene (EFE).- Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales de este año, según han informado los dos titanes tecnológicos este lunes.

«Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google», han anunciado hoy las empresas en una declaración conjunta.

Mientras, según el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año.

«Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple», apunta el texto.

Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.

La noticia, que ha sido filtrada hoy por CNBC, ha impulsado las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Alphabet (matriz de Google) superando una capitalización de mercado de 4 billones de dólares (3,4 billones de euros). EFE

