Apple TV estrenará en julio una película sobre el pickleball, el deporte de moda en EE.UU.

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Apple TV estrenará el próximo 24 de julio la película ‘Dink’, una comedia que sigue la cruzada de un viejo prodigio del tenis contra el pickleball, el deporte de moda en Estados Unidos, y que cuenta con la participación del estadounidense Andy Roddickl, exnúmero uno del mundo de la ATP.

El largometraje está protagonizado por Dusty Boyd (Jake Johnson), quien acaba debatiéndose entre el tenis y el pickleball, su compañera de juego Candace (Mary Steenburgen) y su padre Chuck (Ed Harris), férreo defensor de la tradición del tenis.

El elenco también incluye a Roddick, viejo contrincante de Boyd, y una plétora de comediantes como Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell y Aaron Chen.

Producida por Ben Stiller, se trata de una de las primeras películas basadas en el pickleball, un deporte que se practica en Estados Unidos desde finales de los años 60 del siglo pasado, aunque en los últimos años ha vivido una ola de popularidad que se ha extendido al otro lado del Atlántico.

El pickleball abre una tercera vía al pádel y al tenis, a base de simplificar aún más el juego y añadiéndole un componente social.

Este deporte tiene ya en marcha un circuito profesional en Estados Unidos, además del Pickleball World Tour, con mucha presencia en Asia.

Entre las celebridades que practican este deporte destacan Leonardo DiCaprio, Bill Gates y Emma Watson, mientras que LeBron James, Patrick Mahomes y Nick Kyrgios han puesto varios millones de euros en el circuito estadounidense. EFE

