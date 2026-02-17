Arabia Saudí anuncia que mañana miércoles comienza el mes sagrado musulmán de ramadán

2 minutos

El Cairo, 17 feb (EFE).- Arabia Saudí anunció este martes que el mes sagrado musulmán del ramadán comenzará mañana, miércoles, cuando los fieles que profesan el islam iniciarán su ayuno durante las horas diurnas.

«La Corte Suprema decide que mañana, miércoles, es el comienzo del mes bendito de ramadán», informó en su cuenta de X la agencia de noticias oficial saudí SPA, que recordó que en el calendario musulmán es el año 1447 antes de la Hégira.

El comienzo del ramadán no se calcula de forma matemática sino con la observación directa de la Luna, aunque suele haber discrepancias entre los distintos países musulmanes, sobre todo, entre los de mayoría suní y chií.

Asimismo, cada país musulmán de la región anuncia el primer día del ramadán por separado, confiando la tarea a sus eruditos y expertos en observación lunar, por lo que la fecha de inicio de este mes sagrado es siempre polémica.

Siguiendo la estela saudí, el Comité de Avistamiento de la Media Luna del Ministerio de Dotaciones de Catar y la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron también que será mañana el primer día del mes del ayuno.

El Ramadán es de gran importancia para los musulmanes y se considera uno de los cinco pilares del islam, puesto que en esta época, según la fe, Dios le reveló por primera vez el Corán al profeta Mahoma.

Durante este mes, los musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer, y sólo quedan exentos las mujeres embarazadas o con la menstruación, los enfermos y los viajeros. EFE

