Arabia Saudita ejecutó a más de 350 personas en 2025, un récord

Las autoridades de Arabia Saudita ejecutaron a 356 personas en 2025, según un recuento de AFP, un nuevo récord en el número de reclusos a quienes se aplicó la pena de muerte.

Los analistas atribuyen el aumento de las ejecuciones a la actual «guerra contra las drogas». Muchos de los detenidos de los últimos años están siendo ejecutados ahora tras los procedimientos judiciales y las condenas.

Según los datos oficiales del Gobierno en 2025 se ejecutaron a 243 personas solo en casos relacionados con drogas.

Las cifras de 2025 marcan el segundo año consecutivo de récord, después de que las autoridades ejecutaran a 338 personas en 2024.

Arabia Saudita reanudó las ejecuciones por delitos de drogas en 2022, tras suspender durante unos tres años las penas de muerte en los casos de narcóticos.

La mayor economía del mundo árabe es también uno de los mayores mercados de venta de captagon, una droga sintética.

Pese a la condena de organizaciones internacionales, las autoridades sauditas aseguran que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden público y que solo se aplica tras agotarse todas las vías de recurso.

