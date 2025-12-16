Arabia Saudita supera su máximo histórico de ejecuciones

afp_tickers

1 minuto

Arabia Saudita ejecutó a 340 personas desde el inicio del año, según un recuento de AFP basado en anuncios oficiales, superando el récord de 338 en 2024.

Tres sauditas condenados por el asesinato de un ciudadano sudanés fueron ejecutados en La Meca (oeste), anunció el lunes el ministerio del Interior en un comunicado publicado por la agencia de prensa SPA, elevando a 340 el número de ejecuciones desde comienzos de año.

Según la ONG Amnistía Internacional el reino fue en 2024 el país que más prisioneros ejecutó después de China e Irán.

La aplicación de la pena de muerte en Arabia esta impulsada por su campaña de lucha contra las drogas, según expertos.

Las autoridades lanzaron en 2023 una amplia ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y el creciente consumo de captagon, droga de la familia de las anfetaminas muy popular en Medio Oriente.

Desde comienzos de 2025, Arabia Saudita ha ejecutado a 232 personas por delitos relacionados con las drogas.

Los extranjeros han sido los más afectados por esta campaña, con 193 ejecutados en 2025, de los cuales 182 por casos vinculados a las drogas.

bur/hme/mab/mb