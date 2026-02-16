Argelia comenzará a construir el gasoducto transahariano en Níger en marzo

Argel, 16 feb (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, anunció este lunes en una declaración conjunta con su homólogo nigerino, Abdourahamane Tiani (general), en visita a Argel, que la petrolera Sonatrach comenzará a finales de marzo a construir en Níger el gasoducto transahariano (TSGP), que parte de Nigeria y conectará con Europa.

«Acordamos iniciar el proyecto de construcción del gasoducto transahariano en Níger inmediatamente después del mes de Ramadán (18-19 de febrero-19-20 marzo). Sonatrach asumirá el liderazgo e instalará el gasoducto en el territorio de Níger», declaró el mandatario argelino a la prensa.

Esta visita oficial del presidente nigerino a Argelia, que finaliza este lunes, «puso fin» a un período «inusual» de «relaciones frías» entre los dos países vecinos, según Tebboune.

El pasado mes de abril, Argelia convocó a sus embajadores de los tres países del Sahel: Mali, Níger y Burkina Faso, después de que las autoridades (golpistas) de estos países anunciaron juntos la retirada de sus diplomáticos, tras un episodio de crisis entre Argelia y Mali.

La visita del mandatario nigerino a Argelia «tan esperada», según dijo Tiani, llegó después del regreso el pasado jueves de los embajadores de Níger y Argelia a sus puestos en Argel y Niamey.

El presidente de Níger calificó a Argelia de un país «hermano, amigo y vecino».

El jefe de Estado argelino aseguró, por otro lado, que su país «cooperará» y «compartirá su experiencia» en el ámbito de la lucha antiterrorista con Níger, y consideró suya «la seguridad» del país vecino.

«Tenga la seguridad, señor presidente, de que siempre estaremos codo con codo con nuestros hermanos nigerinos en cualquier circunstancia», declaró Tebboune.

Argelia y Níger acordaron también fortalecer su cooperación en varios sectores como la sanidad y prensa, a través de la creación de «una clínica de diálisis renal» y «centro de prensa» en la capital Niamey.

El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, se refirió durante la cumbre ordinaria en Adís Abeba a la situación en el Sahel, una región golpeada por el yihadismo y donde los gobiernos golpistas de Níger, Burkina Faso y Mali han creado su propia alianza.

Sobre las relaciones entre Argelia y Níger; «los puentes no estaban totalmente rotos», declaró a EFE, Seiddik Abba, periodista y especialista del Sahel, que tildó esta visita oficial de señal «positiva» para conciliar Argelia con Mali.

«Este acercamiento no se hace en detrimento de Mali (en crisis diplomática actualmente con Argelia) al contrario, este paso puede ayudar a normalizar las relaciones entre los dos países vecinos, que comparten alrededor de 800 kilómetros de fronteras», explicó. EFE

