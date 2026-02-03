Argelia desmantela red transfronteriza e incauta más de cuatro millones de psicotrópicos

Argel, 3 feb (EFE).- Las autoridades argelinas se incautaron de más de cuatro millones de pastillas psicotrópicas, durante dos operaciones que permitieron desmantelar dos redes criminales transfronterizas especializadas en el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas, informó este martes el Ministerio de Defensa.

Según un comunicado de la cartera de Defensa, las dos operaciones llevadas a cabo en la ciudad de Blida, a unos 40 kilómetros de la capital argelina, permitieron detener a 20 presuntos narcotraficantes, e incautar diez vehículos, además de dinero en efectivo que se encontraban en posesión de los implicados.

El Ministerio afirmó que esta intervención -realizada el pasado lunes- representa «una de las numerosas» intervenciones que se llevan a cabo para impedir la entrada y distribución de drogas en el país magrebí, que proceden mayormente de Marruecos, país con el que Argelia mantiene sus fronteras cerradas desde 1994.

El pasado jueves, las autoridades argelinas «eliminaron» a tres presuntos contrabandistas marroquíes que intentaban introducir «más de ocho quintales de droga» al país norteafricano, a través de la provincia de Béchar, en el suroeste del país y fronteriza con Marruecos.

El Ejército argelino expresó su «firme determinación» para combatir «todas las formas de delincuencia organizada», al tiempo que llamó a la sociedad a movilizarse para proteger a la juventud frente a este fenómeno creciente en el país.

En el marco de la lucha contra el consumo de drogas, en particular en entornos escolares y laborales, Argelia adoptó el pasado mes de julio una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefaciente se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE

