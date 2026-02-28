Argelia pide moderación y responsabilidad para evitar más inestabilidad en Oriente Medio

Argel, 28 feb (EFE).- Argelia pidió este sábado «moderación y sentido de la responsabilidad para evitar que toda la región del Golfo sufra más inseguridad e inestabilidad».

En un escueto comunicado en el que eludió mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos iraníes de represalia, el Ministerio argelino de Exteriores expresó su «profunda preocupación» por la evolución y lamentó «el fracaso de las negociaciones» sobre el programa nuclear iraní.

«Las negociaciones llevadas a cabo bajo la mediación del Sultanato de Omán generaron y alimentaron la esperanza de una conclusión pacífica de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos», indicó la nota.

«El fracaso de estas negociaciones, que ahora se manifiesta en una escalada militar de consecuencias impredecibles, es profundamente lamentable», añadió. EFE

