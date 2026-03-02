Argentina admite dos proyectos mineros en el régimen de incentivo a la inversión

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina aprobó la incorporación de dos millonarios proyectos mineros al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

La minera canadiense AbraSilver informó este lunes en un comunicado que su proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en las provincias argentinas de Salta y Catamarca, fue aprobado por el comité evaluador del RIGI.

Con su admisión al RIGI, Diablillos tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

«Obtener la aprobación del RIGI es un hito transformador para Diablillos. Agradecemos el firme apoyo de las autoridades federales durante todo este proceso», afirmó John Miniotis, presidente y director ejecutivo de AbraSilver.

La minera canadiense dijo que espera recibir las aprobaciones del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades provinciales en el corto plazo, mientras avanza hacia la decisión final de construcción de Diablillos, que demandará una inversión de 760 millones de dólares.

El otro proyecto admitido al RIGI es la ampliación de la mina de oro y plata Veladero -una asociación estratégica entre Barrick y Shandong Gold-, con una inversión prevista de 380 millones de dólares, según informaron fuentes oficiales.

Veladero, ubicada en la provincia argentina de San Juan (oeste), es la principal exportadora de oro de Argentina y proyecta ampliar su capacidad productiva en 1,6 millones de onzas adicionales.

Hasta el momento Argentina ha aprobado 12 proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 26.000 millones de dólares. EFE

