Argentina agradece a Bolivia por respaldo ante Reino Unido en la causa de islas Malvinas

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Buenos Aires, 3 abr (EFE).- Argentina agradeció este viernes a Bolivia por su respaldo a la causa argentina de soberanía sobre las islas Malvinas -después de que un representante del Reino Unido tildara de «decepcionante e inaceptable» la posición de la Cancillería boliviana respecto del conflicto-, y reafirmó «sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» sobre el archipiélago.

«La Argentina agradece el firme respaldo de Bolivia y, frente a las recientes declaraciones del Reino Unido, reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», expresó este viernes el canciller argentino Pablo Quirno en su cuenta de la red social X.

El miércoles, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, participó en la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, a los pies del monumento al general José de San Martín, en La Paz.

En el acto, Paz Ide mencionó que «la causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye también una causa regional», según un comunicado de la Cancillería boliviana.

También indicó que Bolivia reitera su llamado a «retomar las negociaciones entre las partes involucradas» con el objetivo de alcanzar una solución «justa, pacífica y duradera» y que “continuará acompañando» a Argentina en esta causa.

El jueves, el embajador británico en La Paz, Richard Porter, expresó en un video que «las islas Falkland (en inglés) son británicas, su soberanía no está en cuestión» y que la declaración de la Cancillería de Bolivia «constituye una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia contestó, entonces, que el país andino «rechaza cualquier interpretación que pretenda caracterizar sus posiciones como injerencias en asuntos internos de otros Estados».

«La Cuestión de las Islas Malvinas no es sólo una causa argentina, sino que constituye una causa regional», indicó este viernes la Cancillería argentina en un comunicado.

La cuestión de las islas Malvinas, expresó el comunicado, «constituye una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido con el fin de llegar a una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía».

«La Argentina manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía, conforme lo establece la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General», concluyó la comunicación.

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas enfrenta desde el siglo XIX a Argentina y al Reino Unido por el control de ese territorio en el Atlántico Sur.

El conflicto alcanzó su punto más álgido en 1982, cuando ambos países se enfrentaron en una guerra que concluyó con la derrota argentina y la permanencia británica en las islas.EFE

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