Argentina asegura que acuerdo con EE.UU. crea condiciones para aumentar las inversiones

2 minutos

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró que el acuerdo marco en materia comercial y de inversiones alcanzado este jueves en Washington con Estados Unidos crea las condiciones para aumentar las inversiones estadounidenses en el país suramericano.

«Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión», dijo a través de redes sociales el canciller argentino, Pablo Quirno, desde Washington.

Según un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, Argentina y Estados Unidos establecieron este jueves un «marco» con vistas a la firma de un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual.

De acuerdo al comunicado, Estados Unidos y Argentina se comprometieron a trabajar «con celeridad» para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites formales dentro de cada país para que el pacto pueda entrar en vigor.

«El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países», resaltó Quirno, quien este jueves se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Quirno expresó «un especial reconocimiento» a los equipos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación de Argentina que «trabajaron constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses».

El canciller también agradeció al presidente argentino, Javier Milei, «por su constante apoyo y convicción para llegar a este acuerdo».

En octubre pasado, en el marco del encuentro de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, ambos gobiernos habían confirmado que buscaban firmar un acuerdo comercial.

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China.

Asimismo es el tercer país origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.

De acuerdo a los datos oficiales más recientes, en los nueve primeros meses de este año Argentina exportó a Estados Unidos por un total de 5.689 millones de dólares, con un alza interanual del 2,1 %, mientras que importó desde los Estados Unidos por 7.854,9 millones de dólares, con un aumento del 17,8 %. EFE

