Argentina busca crédito del BID por 500 millones de dólares para la salud de los jubilados

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- Argentina busca firmar un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acceder a un préstamo de ese organismo por 500 millones de dólares que será destinado a servicios de salud para los jubilados.

El decreto que aprueba el modelo de contrato, que debe ser firmado con el BID, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial e indica que, de concretarse, el crédito será aplicado a un programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que tiene a su cargo el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

El PAMI es la institución de servicios de salud más grande Argentina, con 5 millones de jubilados afiliados a esta cobertura de servicios médicos.

La ejecución del programa de fortalecimiento del INSSJP será responsabilidad del Ministerio de Salud de Argentina.

La concesión del préstamo depende de la aprobación por parte del directorio ejecutivo del BID.

El decreto firmado este viernes por el presidente de Argentina, Javier Milei, faculta al Ministerio de Economía a suscribir el contrato una vez que el directorio del BID apruebe el préstamo. EFE

