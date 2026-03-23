Argentina celebra decisión de la CE de aplicar el acuerdo Mercosur-UE desde el 1 de mayo

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Buenos Aires, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina celebró la decisión anunciada este lunes por la Comisión Europea (CE) de comenzar a aplicar en forma provisional desde el 1 de mayo próximo el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

«Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar», resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, al comentar la decisión de la CE.

En un mensaje en X, Quirno recordó que el 26 de febrero pasado «Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos» de ratificación parlamentaria y promulgación legal del acuerdo entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Este lunes la CE anunció que las disposiciones comerciales del acuerdo empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo.

La aplicación se hará efectiva entre la UE y aquellos miembros del Mercosur que hayan completado los procedimientos de ratificación del acuerdo y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo;

Argentina, Brasil y Uruguay ya han dado ese paso, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos.

La entrada en vigor plena -ya no provisional- del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PBI mundial y del 35% del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El acuerdo, firmado por los dos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

En lo que se refiere a los bienes agrícolas -en los que los suramericanos son altamente competitivos- será liberado el 99 % de los intercambios, con la eliminación inmediata de aranceles para numerosos productos del Mercosur.

El bloque suramericano, a su vez, abre su mercado a los bienes industriales de la UE. EFE

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