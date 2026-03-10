Argentina concede refugio a brasileño condenado por actos golpistas del 8 de enero de 2023

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- Argentina concedió el estatus de refugiado a un brasileño que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, según una resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) a la que accedió EFE este martes.

La Conare concedió el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, condenado en su país a una pena de 13 años y medio de cárcel por su participación en los hechos de enero de 2023, y que se encuentra detenido en Argentina desde noviembre de 2024 tras un pedido de extradición en su contra por parte de la justicia de Brasil.

«Se han evaluado los hechos y circunstancias alegados y la prueba aportada, los que fueron confrontados con la situación objetiva del país de origen, todo lo cual permite encuadrar la solicitud formulada en las previsiones de los mencionados instrumentos legales, considerándose por tanto al peticionante necesitado de protección internacional como refugiado», señaló la Conare en una resolución emitida el pasado miércoles y notificada este martes a los abogados de Borges Correa.

La Conare, organismo que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, destacó además que el reconocimiento de la condición de refugiado «no implica un juicio de valor sobre la situación imperante en su país de origen y es un acto declarativo e imparcial».

Borges Correa fue detenido en noviembre de 2024 en un control vehicular tras haber ingresado de forma irregular a Argentina en abril de ese año y tras recibirse un pedido de extradición en su contra, que fue procesado en paralelo con su solicitud de asilo.

El brasileño de 47 años estuvo un año detenido en la cárcel de la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y en diciembre pasado se le otorgó la prisión domiciliaria, mientras la Corte Suprema analiza su apelación a la resolución en primera instancia en favor de su extradición.

Según explicó a EFE Pedro Gradín, integrante de la defensa de Borges Correa en representación de Hourbeigt Abogados, tras la resolución de la Conare la Justicia argentina debe ahora proceder de inmediato a suspender la causa de extradición contra su cliente.

«Consideramos que es una resolución ejemplar desde el punto de vista técnico», añadió, y destacó que Borges Correa fue condenado injustamente en un caso de persecución política y en el que se violaron sus garantías.

«Ojalá esto siente un precedente para los otros solicitantes de asilo», subrayó, aunque aclaró que la Conare debe analizar individualmente cada una de las más de 300 solicitudes presentadas por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) que se fugaron a Argentina tras ser apuntados por la Justicia de su país por su participación en el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.

En octubre de 2024 el Tribunal Supremo de Brasil pidió la extradición de 63 implicados en el ataque de 2023 que se fugaron a Argentina para evitar ser procesados o, en los casos de los que ya han sido condenados, cumplir condenas de cárcel por cargos como intento de golpe de Estado.

La Corte Suprema de Brasil ha condenado a más de 800 personas por aquel asalto en Brasilia para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido el poder una semana antes.

Según la investigación, aquel ataque fue el colofón de una serie de acciones golpistas que buscaron mantener en el poder a Bolsonaro, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por «liderar» ese complot golpista.

Una vez agotadas las apelaciones, la corte ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital. EFE

