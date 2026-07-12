Argentina e Inglaterra completan unas semis de campeones mundiales

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Las semifinales del Mundial se disputarán entre campeones del mundo: Argentina e Inglaterra, dos selecciones que cargan una rivalidad histórica, completaron el cuadro y se enfrentarán por el pase a la final tras eliminar este sábado a Suiza y Noruega en la prórroga.

Francia y España, otro duelo con aires de final anticipada, aguardaban por los competidores faltantes en el camino hacia el juego por la corona, que tendrá lugar el domingo 19 de julio a las afueras de Nueva York.

Es la primera vez desde Italia 1990 que los semifinalistas son equipos que ya han conquistado la Copa del Mundo: Argentina en 1978, 1986 y 2022, Francia en 1998 y 2018, España en 2010 e Inglaterra en 1966.

Y todo gracias a que argentinos e ingleses, que chocarán el miércoles en Atlanta, superaron escollos de nivel: a Suiza (3-1) en Kansas City y a Noruega (2-1) en Miami.

Los campeones defensores fueron los últimos en subirse al tren. Lo hicieron de nuevo con angustia y en el primer juego de Norteamérica 2026 en que Lionel Messi se va en blanco.

«Hoy sufrimos», admitió el seleccionador Lionel Scaloni. «Sabíamos que (Suiza) era un equipo muy físico, nos pusieron en mucha dificultad, (pero) estuvo de nuestro lado la suerte».

Acompañada por su apasionada afición, la Albiceleste se fue adelante temprano con un cabezazo de Alexis Mac Allister (10′). Pero el caminado empezó a enredarse tras una definición pulcra de Dan Ndoye (67′).

– Intruso entre europeos –

Los argentinos encontraron alivio cuando Breel Embolo (72′) fue expulsado por doble amarilla por simular una entrada de Leandro Paredes. El juez había amonestado originalmente al sudamericano, pero cambió la determinación tras un aviso del VAR.

El atacante suizo dejó el campo llorando mientras sus compañeros reclamaban airadamente al árbitro un supuesto error en su decisión.

Con un hombre más, la Albiceleste se apoderó del campo hasta que Julián Álvarez (112′), con una pintura de media distancia, y Lautaro Martínez (120+1′), en una contra, desnucaron a la Nati.

Fue el fin del sueño de Suiza, que aguardó durante 72 años para retornar a unos cuartos.

«Estamos haciendo los goles sobre el final, pero mientras ganemos es todo positivo», dijo Álvarez.

La clasificación argentina rompió el dominio europeo en semifinales y aviva la llama de una de las mayores rivalidades del balompié.

Inglaterra todavía no sana las heridas de la derrota 2-1 en cuartos de México 1986, cuando Diego Maradona los eliminó con la Mano de Dios y luego bordó la segunda estrella de su país.

Sin embargo, por ahora, los Tres Leones disfrutan de haber despachado a la selección revelación del torneo, la Noruega de Erling Haaland, con dos goles de Jude Bellingham.

– ¿Tensión interna? –

Los miles de ingleses que asistieron al estadio de Miami se rindieron ante el centrocampista del Real Madrid bajo el cántico de la famosa canción de The Beatles «Hey Jude».

El mediapunta comandó la remontada con un zurdazo cruzado (45+2′) tras una transición rápida y al capitalizar un rebote del portero Orjan Nyland (93′) en el arranque del alargue.

El tanto del empate fue muy reclamado por Noruega. Antes del gol, el balón habría golpeado el cable de la cámara aérea de TV, luego de un saque de puerta de Nyland, y caído en dominio inglés.

Las imágenes muestran un aparente cambio de trayectoria, aunque la FIFA aseguró que no hay «ninguna prueba» de que haya habido un impacto.

El par de dianas de Bellingham fue balsámico para el equipo de Thomas Tuchel, exigido por la ofensiva escandinava.

«Tenemos que mejorar», dijo el DT alemán.

Las declaraciones no cayeron bien al héroe del día: «Quizás no sabe lo que es jugar, en este tipo de condiciones, ante Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth».

– Adiós, Haaland –

El gigante nórdico se despidió de su primer Mundial con siete goles, apenas uno por detrás de los artilleros, Messi y Kylian Mbappé.

«La forma en que pusimos a Noruega en el mapa es quizás lo que más me emociona», confesó el Androide.

De regreso a un Mundial tras 28 años de espera, Noruega dice adiós con su primera llegada a unos cuartos y con su hinchada dejando imágenes icónicas.

Los estadios, los metros y las calles estadounidenses celebraron las ya emblemáticas remadas y el grito de «¡Uh!» de los aficionados noruegos que emulaban las navegaciones vikingas.

Pero la original forma de alentar a su selección se estrelló con Bellingham y la amenaza de Harry Kane, autores de doce de los trece goles ingleses.

El dúo buscará la primera final de su país en seis décadas un día después de que Francia y España batallen el martes en Arlington, cerca de Dallas.

raa/ag