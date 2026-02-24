Argentina e Israel buscan fomentar sus intercambios turísticos

2 minutos

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- Argentina e Israel firmaron este martes en Buenos Aires un memorando de entendimiento orientado a fomentar los intercambios turísticos entre los dos países y las inversiones en este sector económico, informaron fuentes oficiales.

Según informó el Ministerio de Exteriores argentino, el acuerdo, rubricado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, busca «ampliar el intercambio turístico entre ambos países, desarrollar nuevos productos y servicios, impulsar oportunidades de inversión y generar empleo en el sector».

El instrumento establece un marco de cooperación para fomentar los viajes grupales e individuales, fortalecer la articulación entre operadores y agencias y promover la colaboración entre organismos competentes y especialistas en el sector turístico.

Asimismo, prevé el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la promoción conjunta de destinos y la difusión de información estadística y de material promocional.

Según resaltó la Cancillería argentina en un comunicado, la firma de este memorando «se enmarca en el fortalecimiento de la conectividad aérea» entre Argentina e Israel.

En junio pasado, durante la visita oficial del presidente argentino, Javier Milei, a Israel, se anunció la apertura de una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para 2026, «lo que contribuirá a potenciar el flujo de visitantes y los vínculos económicos», indica el comunicado.

De acuerdo a cifras oficiales, en enero pasado 7.545 residentes en Israel visitaron Argentina, lo que supuso un incremento del 12,7 % con respecto al mismo mes de 2025. EFE

nk /gad