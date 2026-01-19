Argentina expresa a España sus condolencias por accidente ferroviario que deja 40 muertos

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina expresó este lunes sus condolencias a España por el accidente ferroviario que dejó este domingo al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos en el sur de ese país.

La Cancillería argentina, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, transmitió su solidaridad con España y su pueblo; el país «expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Córdoba».

«El Gobierno argentino lamenta profundamente las víctimas fatales y acompaña con pesar a sus familias y seres queridos en este difícil momento», añadió el texto.

En la tarde del domingo, un tren de alta velocidad, que había salido de Málaga con destino a Madrid, con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, segundos después, pasó otro tren, que impactó los vagones descarrilados.

El número de fallecidos en el accidente ocurrido en el sur de España se elevó hoy a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

El siniestro causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41, doce de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona y buscan en las vías y zonas aledañas evidencias para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó un luto oficial de tres días y prometió «dar con la verdad» de las causas de la tragedia. EFE

