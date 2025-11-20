Argentina inicia compra de 43 trenes por 260 millones de euros ante emergencia ferroviaria

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- El Gobierno argentino inició este jueves el proceso para adquirir 43 trenes nuevos como parte del plan de inversiones definido por la declarada ‘emergencia ferroviaria’, mediante una contratación directa que representa una inversión cercana a los 300 millones de dólares (unos 260 millones de euros).

La adquisición incluirá 150 coches de pasajeros que componen las 43 formaciones, identificadas técnicamente como Unidades Múltiples Diésel (DMU), junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, así como la documentación técnica y puesta en marcha, según la compañía estatal Trenes Argentinos Operaciones.

Se trata de la primera compra de trenes para servicios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) – que incluye a la ciudad de Buenos Aires y su periferia- desde 2015, un sistema por el que viajan alrededor de 1,3 millones de personas por día. Las unidades serán incorporadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

La compra de estos trenes permitirá reemplazar parte del material rodante,con más de 50 años de uso, y ofrecer mejoras como mayores frecuencias, reducción de tiempos de viaje, mejores condiciones de ascenso y descenso y mayor confort para los usuarios. EFE

