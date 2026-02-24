Argentina logra en 2025 un crecimiento económico, de mayor a menor, tras dos años en caída

3 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- La economía de Argentina logró crecer en 2025 tras dos años consecutivos en caída, aunque esta recuperación fue de mayor a menor a lo largo del año y con un sorpresivo giro en diciembre gracias a la cosecha récord de trigo.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica -que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB)- acumuló en 2025 un alza del 4,4 %.

Se trata de la mayor tasa de crecimiento lograda por la economía argentina desde 2022 (5 %) y supone una recuperación tras las caídas del 1,6 % en 2023 y 1,3 % en 2024.

Durante la primera mitad de 2025, la actividad económica experimentó una fuerte recuperación, con tasas interanuales de expansión superiores al 5 %.

Sin embargo, en la segunda mitad del año se estancó, por las tensiones cambiarias, la incertidumbre política de cara a las elecciones legislativas de octubre -en las que se impuso el oficialismo-, el encarecimiento del crédito y una demanda deprimida por la pérdida del poder de compra de los hogares.

Impulso del agro

La actividad se llegó a contraer en noviembre (-0,1 % interanual) y los analistas proyectaban un diciembre también con números rojos (en torno al -0,2 % interanual).

Por eso, el informe oficial dado a conocer este martes sorprendió al dar cuenta de que en diciembre la economía repuntó 3,5 % con respecto al mismo mes de 2024 y aumentó 1,8 % en comparación con noviembre.

El rebote vino de la mano de la actividad agropecuaria, la de mayor incidencia en las 16 actividades económicas que componen la medición oficial.

Según el Indec, la agricultura experimentó en diciembre un salto del 32,2 % interanual, gracias a una cosecha histórica de trigo.

Pero otros sectores clave de la economía argentina tuvieron un desempeño muy negativo: la industria cayó un 3,9 % interanual y el comercio retrocedió el 1,3 %.

¿Crecimiento o recesión en 2026?

Según la consultora Orlando Ferreres, el panorama para 2026 «parece más despejado, con mayor orden político y con la macroeconomía más estable», lo que «debería traducirse en mejor oferta de crédito productivo y una mejora en los niveles de inversión».

«Entre las debilidades, un mercado laboral estancado y precarizado, e ingresos de las familias deprimidos, factores que influyen negativamente en la demanda interna», advirtió la consultora en un informe.

De acuerdo con los economistas privados a los que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,2 %.

Pero el último informe del índice Líder, un indicador elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella y que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, arrojó un resultado inquietante.

El índice de enero último, cuyo resultado fue dado a conocer la semana pasada, revela que la posibilidad de que Argentina caiga en una recesión en los próximos meses es del 99 %. EFE

nk/erm/cpy

