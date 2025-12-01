Argentina recibe a Bolivia por la Liga de Naciones y busca acercarse al Mundial 2027

3 minutos

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La selección argentina buscará este martes ante Bolivia un triunfo que le permita escalar posiciones en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, que clasifica al Mundial de 2027 de Brasil y que la encuentra en la quinta posición luego de tres jornadas.

El estadio Florencio Sola, del club Banfield en la provincia de Buenos Aires, será el escenario para el choque programado para las 20.00 hora local (23.00 GMT).

La Albiceleste suma cuatro puntos tras haber disputado dos encuentros y haber tenido fecha libre en la tercera jornada, y de ganar ante Bolivia quedará mejor posicionada e incluso podría igualar a Colombia en la cima con siete unidades.

El conjunto cafetero tiene fecha libre en esta cuarta jornada pero podría ser superado por Venezuela, que recibe este martes a Perú.

En la primera fecha, a finales de octubre, Argentina superó por 3-1 a Paraguay en Buenos Aires.

Días después, las dirigidas por Germán Portanova lograron un agónico empate con Uruguay en Montevideo gracias a un cabezazo de Annika Paz, que las dejó en la tercera ubicación de la clasificación.

Tras el parate de la última jornada, Argentina buscará acercarse a Brasil 2027 con un triunfo ante Bolivia, que marcha último con un punto en tres partidos, en los que recibió un total de 10 goles.

La Verde consiguió su único punto en el torneo el pasado viernes, cuando empató 1-1 como local ante Colombia gracias a un tanto de Sonia Turihuano.

Antes, Bolivia sufrió duras derrotas con Ecuador por 0-4 en La Paz y contra Paraguay por 5-0 en Asunción, una diferencia de gol negativa que puede resultar definitoria en instancias decisivas del certamen.

En el predio de entrenamiento de la selección argentina, Portanova brindó este lunes una conferencia de prensa en la que aseguró que está «muy feliz» con el plantel.

«Esperamos ser protagonistas con Bolivia, que se nos abra el arco rápido para tener la confianza de ir a buscarlo», afirmó el seleccionador, y pidió que el público se acerque a acompañar a sus jugadoras en la noche del martes en Banfield.

Preguntado por el nivel de su rival, respondió: «Todas las selecciones tienen sus herramientas para competir. Va a estar muy peleado hasta el final».

La Liga de Naciones sudamericana otorgará dos lugares al Mundial de Brasil 2027 y otros dos a una repesca.

– Alineaciones probables:

Argentina: Solana Pereyra; Abril Reche, Sophia Braun, Agostina Holzheier, Aldana Cometti; Yanina Preininger, Daiana Falfán, Eliana Stabile; Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo y Maricel Pereyra.

Seleccionador: Germán Portanova.

Bolivia: Jodi Liliana Medina; Karen Rodríguez, Yuditza Salvatierra, Aide Mendiola, Raquel Soliz; Ilsen Rodríguez, Karla Ticona, Carla Méndez; Ana Paula Rojas, Sonia Turihuano y Abigail Quiroz.

Seleccionador: Juri Villarroel.

Árbitra: Nadia Fuques (URU).

Hora: 20.00 local (23.00 GMT).

Estadio: Florencio Sola, Banfield, provincia de Buenos Aires. EFE

