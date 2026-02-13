Argentina remonta a Irlanda y logra su tercera victoria en Hobart

1 minuto

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- La selección femenina argentina de hockey sumó su tercera victoria en la etapa de la Pro Liga de Hobart (Australia) al remontar ante Irlanda (2-1) un tanto encajado en los primeros instantes del encuentro.

Las Leonas, que encajaron una diana de penalti córner de Michelle Carey a los tres minutos, revirtieron la situación con un tanto de María Granatto antes de acabar el primer parcial y con otro en el tercero, también de penalti córner, de Agustina Gorzelany.

Argentina, que los pasados días goleó en el Tasmania Hockey Centre a la propia Irlanda (5-0) y venció a Australia por 1-0, se enfrentará de nuevo este sábado al conjunto ‘aussie’ en el último encuentro de esta etapa. Reanudará su participación en junio en Wavre (Bélgica). EFE

