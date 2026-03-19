Argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve en España

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Madrid, 19 mar (EFE).- La escritora argentina Sofía Balbuena (Salto, 1984) ganó el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por el libro de relatos ‘Personaje secundario’, anunció este jueves, en rueda de prensa, el jurado del galardón, presidido por el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

El premio, uno de los más importantes de narrativa breve en español, está dotado con 25.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la editorial Páginas de Espuma.

Según los organizadores -la Denominación de Origen Ribera del Duero de vino y la citada editorial-, la convocatoria de 2026 batió récords de participación, con 1.929 manuscritos originales recibidos procedentes de 36 países, un 73 % respecto a la edición anterior.

«Con una prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes, los cuentos de Sofía Balbuena construyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado», indica el acta del jurado.

El libro explora «con ironía y aún con un punto de subversión, las convenciones afectivas -las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio- del mundo contemporáneo», agrega el fallo.

En palabras de Balbuena, su libro trata «del infierno interior», un mundo «agobiante y explosivo» con el que viven a menudo las mujeres, un «vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendimos a reprimir y a callar».

La escritora, licenciada en Ciencia Política (UBA) y residente en Madrid, explicó que el proceso de creación de la obra fue «discontinuo, una especie de aproximación que se fue acelerando hacia el final».

Autora de los libros de ensayo ‘Doce pasos hacia mí’, ‘Borracha menor’ y ‘Gente sin paz’ (con Sabina Urraca y Daniel Saldaña) y la novela ‘Sutura’, Balbuena aseguró que los primeros relatos nacieron de la exploración y el entusiasmo y que el libro fue tomando forma progresivamente hasta convertirse en un proyecto más exigente.

En la rueda de prensa, celebrada en Madrid, el presidente del jurado, Juan Gabriel Vásquez, reivindicó la importancia del género del cuento en la tradición latinoamericana.

Sobre ‘Personaje secundario’ destacó su «arquitectura astuta» en la que los cuentos «dialogan entre sí y se enriquecen» y los personajes «vulnerables sorprendidos en un momento de epifanía».

La obra ganadora se publicará en una primera edición en papel el 6 de mayo en cinco países de habla hispana. Ese mismo día se lanzarán también el libro electrónico y el audiolibro en todo el mundo.

Creado en 2008 para reconocer y promover el género breve, este premio lo inauguró Javier Sáez de Ibarra y en ediciones sucesivas lo ganaron autores como Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján, Liliana Colanzi y Magalí Etchebarne. EFE

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