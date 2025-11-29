Argentinos, colombianos, ecuatorianos y mexicanos se suman a la fiesta brasileña en Lima

Lima, 29 nov (EFE).- Argentinos, colombianos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, así como de otras nacionalidades de Latinoamérica, se sumaron este sábado a la gran fiesta del fútbol brasileño que protagonizan en Lima Palmeiras y Flamengo, en la final de la Copa Libertadores, la mayor competición de clubes de Sudamérica.

Los alrededores del Estadio Monumental de Lima se tiñeron de rojinegro y albiverde con miles de hinchas llegados hasta la capital peruana desde todas las partes de Brasil para presenciar esta nueva final con un ambiente de mucha rivalidad entre las hinchada, pero donde primó la cordialidad, salvo ciertos momentos de tensión con insultos entre unos y otros.

Mezclados entre las camisetas de Palmeiras y Flamengo había también numerosos aficionados de distintos países de América Latina que no quisieron perderse el partido más importante del año en el continente que decide al nuevo campeón.

Con la camiseta del Verdao llegaron Camilo y su novia desde Ibagué (Colombia), ambos aficionados del América de Cali, que recordaron que en el equipo paulista jugó hasta hace poco el defensa colombiano Richard Ríos y que ahora Jorge Carrascal está en el Flamengo.

«Es el mejor partido de fútbol que se puede ver en el continente. Así como en Europa tienen la ‘Champions League’, aquí para nosotros es la Copa Libertadores, y no queríamos perdernos este partido independientemente de quien jugase», comentó a EFE Camilo, hincha de América de Cali.

Y con la camiseta de la selección mexicana, que se confundía entre el verde de la hinchada del Palmeiras, estaba Sergio con otro amigo que viajó también hasta Lima para pasar una experiencia que no tienen la oportunidad de vivir actualmente con los clubes de México.

«Ojalá algún día vuelva la Copa Libertadores a México», dijo Sergio al recordar que hasta en tres ocasiones hubo equipos mexicanos en la final de la Libertadores sin que en ninguna oportunidad pudiera llevarse el trofeo.

Desde Buenos Aires tampoco faltaron a la cita Tomás, hincha de Boca Juniors; y su padre, de Racing, quienes compraron las entradas a la final con la expectativa de que Racing pudiese eliminar a Flamengo en semifinales, y pese a ello, vinieron a respaldar al Mengao.

Desde Ecuador, con la camiseta del Barcelona de Guayaquil, también llegó Gary Guerrero con la ilusión de ver su primera final de la Libertadores y deseando que algún día pueda ver al equipo amarillo en ese escenario, pero con la tranquilidad de que no le tocó ver a Liga Deportiva Universitaria de Quito, rival del Barcelona, que estuvo cerca de eliminar a Palmeiras en semifinales.

Entre el público también había numerosos peruanos, la mayoría con camisetas de Universitario de Deportes, en cuyo estadio Monumental se juega la final, pero también de Alianza Lima y de la selección peruana, algunos con el dorsal de Paolo Guerrero que los conecta directamente con Flamengo, donde el artillero nacional jugó varios años.

Fue el caso de Fabricio y de su hijo que, con camisetas de la selección peruana, repitieron final, ya que también presenciaron en el Monumental la de 2019, en la que ya vieron proclamarse campeón a Flamengo sobre el River Plate.

El equipo ganador de esta final se convertirá en el primer «tetracampeón» brasileño de la Libertadores, es decir, el primero que alcance a reunir cuatro trofeos de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Flamengo llegan a esta final actualmente con tres cada uno, cuatro del total ganados en los últimos seis años. EFE

