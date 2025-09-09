The Swiss voice in the world since 1935

Argentinos Juniors vence a Lanús y accede a cuartos de final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- Argentinos Juniors derrotó este lunes por 1-0 a Lanús y se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina.

Con un solitario y decisivo gol de Tomas Molina (m.36), el equipo dirigido por Nicolás Diez pasó de ronda y esperará por el vencedor del cruce entre Newell’s Old Boys y Belgrano.

En la otra llave de semifinales, Independiente Rivadavia de Mendoza ya aguarda por su rival tras haber vencido el viernes pasado por 3-1 a Tigre.

El rival de la ‘Lepra’ mendocina será el ganador del partido entre River Plate y Racing Club.

Además de conquistar un título oficial, el campeón de la Copa Argentina logrará la clasificación a la Libertadores 2026. EFE

