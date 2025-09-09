Argentinos Juniors vence a Lanús y accede a cuartos de final de la Copa Argentina
Buenos Aires, 8 sep (EFE).- Argentinos Juniors derrotó este lunes por 1-0 a Lanús y se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina.
Con un solitario y decisivo gol de Tomas Molina (m.36), el equipo dirigido por Nicolás Diez pasó de ronda y esperará por el vencedor del cruce entre Newell’s Old Boys y Belgrano.
En la otra llave de semifinales, Independiente Rivadavia de Mendoza ya aguarda por su rival tras haber vencido el viernes pasado por 3-1 a Tigre.
El rival de la ‘Lepra’ mendocina será el ganador del partido entre River Plate y Racing Club.
Además de conquistar un título oficial, el campeón de la Copa Argentina logrará la clasificación a la Libertadores 2026. EFE
fca/car