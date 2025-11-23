Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron este sábado su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En los primeros cruces del cuadro de octavos de final, Argentinos Juniors venció a domicilio por 0-2 a Velez Sarsfield con un doblete de Hernán Lopez Muñoz, mientras que el local terminó con diez jugadores por la expulsión de Agustin Bouzat.

De esta manera, el ‘Bicho’ esperará por el vencedor del cruce que este domingo animarán Boca Juniors ante Talleres de Córdoba en ‘La Bombonera’.

En tanto, en el segundo turno Central Córdoba revirtió una desventaja inicial y se impuso por 2-1 ante San Lorenzo en Santiago del Estero.

Lucas Varaldo y el paraguayo José Florentín revirtieron un resultado adverso tras el gol inicial de Facundo Gulli para un ‘Ciclón’ que terminó con nueve jugadores por las expulsiones del colombiano Johan Romaña y Nery Domínguez.

El ‘Feroviario’ esperará por el vencedor del cruce que este domingo animarán Rosario Central ante Estudiantes de La Plata.

El martes se disputarán tres cruces de estos octavos de final: Deportivo Riestra-Barracas Central, Racing Club-River Plate y Unión de Santa Fe-Gimnasia y Esgrima La Plata.

El miércoles, en tanto, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, completará esta fase ante Tigre. EFE

