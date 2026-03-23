Armenia envía ayuda humanitaria a Irán, compuesta principalmente por medicamentos

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Tiflis, 23 mar (EFE).- Armenia ha enviado ayuda humanitaria al vecino Irán, informó este lunes el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, un apoyo que está principalmente compuesto por medicamentos, según detalles recogidos la agencia local Armenpress.

Anteriormente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró que Ereván estaba dispuesto a suministrar ayuda humanitaria a Irán en caso de que existiera tal necesidad.

Pashinián fue uno de los primeros líderes en felicitar el 9 de marzo a Mojtaba Jameneí por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán, en sustitución de su padre, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo estadounidense-israelí.

En las últimas semanas, el primer ministro armenio ha convocado al Consejo de Seguridad del país en varias ocasiones a raíz de la guerra en el vecino Irán, con el que Ereván mantiene una relación estratégica.

El pequeño país caucásico cuenta actualmente con dos formas de comunicarse con el mundo por tierra, que son a través de su frontera con Georgia y con Irán, consideradas vitales para la supervivencia del Estado armenio. EFE

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