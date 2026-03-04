Arqueólogos hallan en el centro de China herramientas ligadas a la cerámica neolítica

2 minutos

Pekín, 4 mar (EFE).- Un grupo de arqueólogos chinos descubrió recientemente en la provincia central de Shanxi un conjunto de herramientas antiguas, entre ellas una losa de piedra, una varilla de afilar y varias paletas con residuos de pigmento, que permitirían «rastrear de manera bastante completa la cadena de producción de la cerámica pintada neolítica».

Wu Yangyang, director del proyecto, indicó que «el conjunto se utilizaba para preparar pigmentos para pintar cerámica» y que su descubrimiento permite trazar «de manera casi completa» la cadena de fabricación de estas piezas, informó este miércoles el medio oficialista Global Times.

Tanto la losa de piedra como la varilla de afilar se encontraron cubiertas de pigmento rojo oscuro y, mediante análisis, los investigadores identificaron el material como polvo de hematita.

«Esos antiguos alfareros primero mezclaban polvo de hematita con otras sustancias en las paletas, y luego lo aplicaban o pintaban sobre los recipientes de cerámica. Tras la cocción, los patrones y dibujos en estos recipientes adquirían un color negro brillante», explicó Wu.

Cui Siming, especialista en Neolítico, explicó al diario chino que «el patrón negro es un rasgo distintivo de la cerámica de las culturas Yangshao y Miaodigou» y su presencia «da testimonio de la riqueza cultural del yacimiento».

El descubrimiento se realizó en el yacimiento de la aldea de Xiyin, que cuenta con una superficie de 360.000 metros cuadrados y contiene restos de la cultura Yangshao y de las culturas tempranas de los períodos Miaodigou, Longshan y principios de la dinastía Shang.

Además de los intrincados patrones y las diversas formas de las reliquias de cerámica desenterradas en el yacimiento, se hallaron cuchillos de piedra perforados, anillos de cerámica y piedras talladas como crisálidas de gusanos de seda.

Según Wu, estos artefactos revelan que, ya en el período Yangshao, los pueblos antiguos «ya dominaban una artesanía exquisita, que se había convertido en parte integral de su vida cotidiana». EFE

