Arranca este viernes Festival de Cine de La Habana en Nueva York con cinta sobre Venezuela

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Nueva York, 28 abr (EFE).- El Festival de Cine de La Habana en Nueva York, que este año cumple su 26 aniversario, comenzará el próximo 1 de mayo con más de 30 películas de Latinoamérica, el Caribe y de latinos en Estados Unidos, con la presentación de apertura con el thriller político ‘Aún es de noche en Caracas’.

Un total de 19 de estos filmes, en las categorías de ficción y documental, compiten por el Premio Havana Star, junto a una selección de Brasil, Argentina, Cuba y Colombia que explora la migración, la memoria y la identidad, complementados con foros de discusión, de acuerdo con un comunicado.

Destaca que el festival trae a Nueva York lo mejor del cine latinoamericano durante una semana de «historias, poderosas, talento inolvidable y un dinámico intercambio cultural» y arranca este viernes con el filme de Mariana Rondón Marité Ugás, basada en la novela ‘La hija de la española’, de Karina Sainz Borgo, en la que retrata a una Venezuela sumida en la violencia, la escasez y la falta de libertades.

La cinta es coproducida por el actor venezolano Edgar Ramírez, con carrera en Hollywood, (‘Che’, 2008 o ‘Emilia Pérez’, 2003) que también participa en un papel secundario en el filme.

El festival rendirá un homenaje al novelista, dramaturgo, poeta y director de cine argentino Manuel Antín (1926-2024) con la proyección de la recientemente restaurada ‘Circe’ (1964) basada en un cuento del argentino Julio Cortázar (1914-1984).

«El programa de este año, busca no sólo presentar algunas de las películas más relevantes y premiadas, sino también abrir espacios de diálogos. Programas como ‘Cinema of Belonging’ y ‘Jewish Stories from Latin America’ reúnen historias de los cineastas de herencia judía de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y de las comunidades latino-judias en EE.UU., que reflexionan sobre identidad, memoria y pertenencia», indicó en el comunicado Diana Vargas, directora artística del festival.

Asimismo, agregó que ‘Ella en el lente’ propone, a través de directoras e historias, de mujeres, «una conversación urgente sobre lo femenino, aquello que nos define, nos cuestiona y también nos agrede».

Los premios Havana Star, que se otorgan desde el 2010, y reconocen al Mejor película, Dirección, Guión, Documental, Actriz y Actor, se conocerán la noche de cierre, el 7 de mayo, cuando además se clausura con ‘My Cuban Dream’ que celebra la danza, la resiliencia y el legado de la Lizt Alfonso Dance Company de Cuba. EFE

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