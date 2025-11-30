Arrancan elecciones legislativas y locales en región separatista moldava de Transnistria

2 minutos

Moscú, 30 nov (EFE).- Un total de 246 colegios electorales de la región separatista moldava de Transnistria abrieron sus puertas este domingo para celebrar las elecciones legislativas y locales, en las que serán elegidos 33 diputados del Consejo Supremo, 469 diputados locales y 76 jefes de localidades.

Alrededor de 395.000 electores ejercerán su derecho al voto en los centros habilitados para los comicios, que cerrarán a las 20:00 hora local (18:00 GMT), según la Comisión Electoral Central (CEC).

Desde el 25 de noviembre pasado se podía participar en las votaciones anticipadas, un derecho que ejercieron más de 4.500 electores, señalaron las autoridades.

La legislación transnistria no prevé un nivel de participación mínimo para considerar reconocidos los comicios.

Las papeletas electorales contienen la opción ‘contra todos’, que da opción a repetir las elecciones si esta supera en votos a los candidatos.

Además, si en 11 de los 33 distritos electorales prevalece la opción ‘contra todos’ las elecciones al Consejo Supremo son convocadas nuevamente.

Hay un total de 45 candidatos, la mayoría de los cuales representa al partido Renovación, que en el anterior Consejo Supremo contaba con 29 de los 33 escaños.

Los resultados de las elecciones serán hechos públicos este lunes.

La autoproclamada República de Transnistria es un territorio de apenas medio millón de habitantes, en su mayoría eslavos, que rompió los lazos con Moldavia tras un conflicto armado (1992-1993) en el que contó con ayuda rusa, que ahora cuenta con unos 2.000 efectivos en la zona para garantizar la paz.

Se autoproclamó como república el 29 de octubre de 1990 y está situada en el este de la antigua república soviética de Moldavia. Su capital es Tiraspol y cuenta con un 12 % del territorio moldavo y un 23 % de la producción industrial, más el control de vías de transporte y gasoductos.

De ahí el interés mostrado por Moldavia, que se resiste a perder esta región, y también por Moscú, que apoya su independencia.

Tiene más de medio millón de habitantes de mayoría rusa y ucraniana, y una superficie de 4.163 kilómetros cuadrados en la orilla izquierda del río Dniéster (Nistru).EFE

mos/mr