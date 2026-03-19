Arrancan en Hong Kong vistas por el peor incendio urbano en décadas, que dejó 168 muertos

3 minutos

Hong Kong, 19 mar (EFE).- Un órgano investigador independiente presidido por un juez abrió este jueves su primera audiencia pública en Hong Kong para depurar responsabilidades por el incendio que arrasó un complejo residencial y causó al menos 168 muertos, el siniestro más mortífero en la ciudad en más de siete décadas.

El fuego, declarado el pasado 26 de noviembre, se prolongó durante 43 horas y afectó a siete de los ocho bloques del conjunto de viviendas públicas Wang Fok Court, dejando unos 5.000 desplazados, según cifras oficiales.

En la primera jornada se presentaron grabaciones, informes técnicos y documentación recopilada durante meses, que conforman un archivo de cientos de miles de documentos destinado a reconstruir la secuencia de decisiones y actuaciones previas al fuego.

Entre las 37 “partes involucradas” citadas a declarar figuran 14 miembros de la antigua corporación de propietarios del complejo y siete residentes.

También están convocados directivos de empresas contratistas responsables de las obras de mantenimiento, consultores arquitectónicos, la gestora y representantes de al menos nueve departamentos gubernamentales, entre ellos los de Edificios, Bomberos, Policía y la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC).

La investigación preliminar apunta a posibles irregularidades en la licitación y ejecución del proyecto de renovación, cuyo presupuesto se disparó notablemente en comparación con las estimaciones iniciales.

Además, se examinan fallos en los sistemas de alarma contra incendios y en las medidas de seguridad aplicadas durante las obras, como accesos bloqueados, señalización deficiente o ausencia de cortafuegos temporales, que habrían dejado el complejo especialmente vulnerable.

Hasta la fecha, la Policía ha detenido a al menos 22 personas, de las cuales 16 son sospechosas de homicidio imprudente, mientras que la ICAC ha arrestado a otras 14 por presuntos delitos de corrupción relacionados con las obras.

Las pesquisas tratan de determinar si hubo connivencia entre funcionarios, contratistas y gestores del inmueble en la adjudicación y supervisión del proyecto, así como en la certificación del cumplimiento de las normas de seguridad.

Las pruebas de video exhibidas en la sesión inaugural muestran que las llamas se propagaron desde la planta baja hasta los pisos superiores en apenas 90 segundos, una velocidad que desbordó los protocolos de emergencia y complicó el rescate.

Este dato refuerza la hipótesis de que la combinación de materiales inflamables, diseño del andamiaje y deficiencias en la compartimentación del edificio permitió una rápida chimenea de fuego.

Un experto añadió que lo más probable es que el origen fuera provocado por colillas de cigarrillo, citando un informe preliminar oficial. El panel descartó un fallo eléctrico o fuga de gas natural.

Las vistas, ordenadas por el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, se extenderán hasta el 2 de abril en un total de ocho sesiones, con la misión de identificar fallos sistémicos en los grandes proyectos de mantenimiento y renovación.

Se abordarán la idoneidad de los materiales empleados, la gestión del riesgo en obras de rehabilitación en altura y la eficacia de los mecanismos de supervisión administrativa y de inspecciones periódicas. EFE

msc/aa/rrt