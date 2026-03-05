Arrecia la guerra con ataques israelíes en Irán y represalias en Irak y el Golfo

La guerra en Oriente Medio continúa este jueves con bombardeos israelíes sobre Teherán y represalias iraníes que se han extendido a Irak contra grupos kurdos, en medio de un creciente temor por el impacto en la economía mundial.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

La guerra ha llegado a la costa de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó el miércoles un buque de guerra iraní, y Azerbaiyán, país vecino que amenaza con tomar represalias después de que un dron alcanzara un aeropuerto.

«No quedará sin respuesta», advirtió el ministerio de Defensa azerbaiyano. El ejército iraní negó haber disparado drones contra este país del Cáucaso, y acusó a Israel.

En los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá bombardeado por Israel, las imágenes de AFPTV muestran edificios en ruinas y calles cubiertas de polvo.

La agencia de noticias libanesa Ani afirmó este jueves que un ataque israelí mató a un jefe del movimiento islamista palestino Hamás en un campo de refugiados del norte de Líbano. Se trata de Wassim Atallah al Ali y su esposa.

Las autoridades libanesas contabilizan al menos 72 muertos y 83.000 desplazados desde el lunes.

Señal de que el conflicto bélico se extiende, Irán afirmó haber atacado a grupos kurdos con sede en Irak.

La Casa Blanca desmintió que Estados Unidos tenga la intención de armar a las milicias kurdas contra Irán para provocar un levantamiento, pero confirmó que el presidente Donald Trump habló con «dirigentes kurdos» que estaban en una base de Washington en el norte de Irak.

La lista de países que participan, de una manera u otra en la contienda, también crece.

Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España anunció el envío de una fragata a Chipre e Italia decidió enviar defensa aérea a los países del Golfo.

La guerra también ha arrastrado a Turquía, miembro de la OTAN, después de que las defensas aéreas de la alianza destruyeran un misil lanzado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles.

En Irán los bombardeos continúan. Según la agencia oficial Irna mataron a 1.045 personas, un balance que AFP no pudo verificar.

Los medios iraníes informaron el jueves que un complejo deportivo, un estadio de fútbol y un edificio municipal resultaron dañados en los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

Algunos iraníes que se quedaron en la capital tienen miedo pero esperan ver caer el régimen de los ayatolás, que en diciembre reprimió a sangre y fuego las manifestaciones antigubernamentales.

«Es aterrador, pero dejar que estas personas controlen el gobierno es más aterrador que mil aviones armados volando hacia tu ciudad», contó a AFP un corredor de bolsa de Teherán de 30 años, que ha pedido mantener el anonimato.

«Estamos pasando una página muy importante de nuestra historia, y no tengo miedo. La esperanza es lo único que nos queda ahora mismo», añadió.

El país está aislado del resto del mundo, con internet funcionando a alrededor del 1% de su capacidad, según el monitor Netblocks.

Llamar por teléfono es casi imposible.

«No puedes llamar y los mensajes de voz no se entregan. Solo podemos enviar textos», dijo a AFP por mensaje de texto un habitante de Teherán, que pidió permanecer en el anonimato.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le instó a continuar la operación «hasta el final».

El jueves periodistas de AFP en Jerusalén escucharon explosiones.

El conflicto no ha perdonado a las ricas monarquías del Golfo, que suelen ser consideradas un refugio seguro en una región volátil.

Irán sigue atacando sus ciudades e infraestructuras energéticas.

Trece personas han muerto en países del Golfo desde que comenzó la guerra, y otras diez en Israel. El ejército iraní dijo este jueves haber atacado con drones una base norteamericana en Kuwait.

El Kremlin dijo que Irán no le pidió ayuda militar.

– «Catastrófico» –

En Washington, Trump obtuvo una victoria política el miércoles, cuando el Senado rechazó una resolución destinada a limitar sus poderes en este conflicto bélico.

Y eso que la guerra podría dar paso a un «período prolongado de inestabilidad» para la economía global, advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Los poderosos Guardianes de la Revolución de Irán han proclamado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial.

Un petrolero frente a Kuwait sufrió una «gran explosión» que causó un derrame de petróleo, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Según la televisión estatal iraní, Irán atacó un petrolero estadounidense en el Golfo con un misil, un incidente que por el momento no se ha podido confirmar.

Ante la escasez de energía, Corea del Sur dijo haber activado un fondo de estabilización de 68.000 millones de dólares y China ordenó a sus refinerías que dejen de exportar diésel y gasolina.

Con vuelos cancelados y viajeros varados o repatriados apresuradamente, la guerra también golpea duramente al turismo en una región que se ha convertido en el destino favorito de muchos turistas.

«Mi último grupo de turistas se fue hace tres días, y todos los demás programados para marzo han sido cancelados», contó Nazih Rawashdeh, un guía turístico cerca de Irbid, en el norte de Jordania.

«Aquí es el comienzo de la temporada alta. Es catastrófico», declaró a AFP.

