Arrestan a dos polizones dominicanos por contrabando de 64 migrantes a Puerto Rico

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San Juan, 19 may (EFE).- La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico informó este martes que arrestó a dos hombres de nacionalidad dominicana, acusados por contrabando de 64 migrantes a la isla caribeña.

Según detalla el HSI en sus redes sociales, los imputados, identificados como Gil Antonio Febles Esteve y Wilton Mejíia Hernández dirigieron un contrabando marítimo de 64 personas, 58 dominicanos y 6 haitianos, el pasado 9 de mayo con intención de llegar a la costa de Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico.

La embarcación fue detectada e interceptada a unas 7,5 millas náuticas al norte de Cabo Rojo y los acusados fueron arrestados el pasado 13 de mayo.

«Las operaciones ilegales de tráfico marítimo son extremadamente peligrosas y ponen vidas en riesgo en el mar», dijo el agente especial a cargo interino de HSI en San Juan, Yariel Ramos.

«Aquellos que decidan organizar o participar en estos viajes ilegales serán identificados y procesados. No se hagan a la mar ilegalmente: las consecuencias pueden ser mortales», agregó en declaraciones escritas.

El HSI agregó en la nota que uno de los acusados había sido deportado de Estados Unidos en ocho ocasiones y cumplió aproximadamente 16 meses de prisión federal por delitos migratorios previos.

El segundo había sido deportado desde Estados Unidos en 2023 mediante un proceso de expulsión acelerada.

Los acusados enfrentan cargos federales que incluyen ayudar o facilitar la entrada de extranjeros a Estados Unidos, introducir y asistir en la entrada de extranjeros, y reingreso ilegal tras deportación luego de una condena.

La investigación fue realizada por HSI en conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico y otras agencias locales. EFE

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