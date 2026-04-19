Arrestan a una mujer iraní en el aeropuerto de Los Ángeles acusada de tráfico de armas

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Miami (EE.UU.), 19 abr (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a una ciudadana iraní acusada de trafico de armas que eran fabricadas en el país persa y se enviaban a Sudán, un país sumido en una guerra civil.

«Anoche, Shamim Mafi, de 44 años y residente en Woodland Hills (California), fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por el tráfico de armas en nombre del Gobierno de Irán», informó el primer fiscal federal Adjunto para el Distrito Central de California, Bill Esayli, en la red social X.

La mujer es residente legal en Estados Unidos desde 2016 y está acusada de «intermediar en la venta de drones, bombas, mechas de bombas y millones de cartuchos de munición fabricados por Irán y vendidos a Sudán», agregó el fiscal.

Esayli publicó una foto de la supuesta acusada, donde se aprecia a varios agentes del FBI ingresando a la mujer en un vehículo.

La audiencia ante el juez está programara para el lunes, y se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años, según el fiscal.

Según documentos judiciales citados por The Washington Post, Mafi dirigía junto a un cómplice una empresa en Omán que se encargaba al tráfico de armas, y que recibió más de 7 millones de dólares en pagos en 2025.

Entre ese material se hallan 55.000 detonadores de bombas que contribuyeron a vender al Ministerio de Defensa de Sudán.

El país africano entró este mes en su cuarto año de guerra civil, lo que ha desencadenado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con unos 14 millones de desplazados y 33 millones en necesidad urgente de ayuda humanitaria, según datos de Naciones Unidas.EFE

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