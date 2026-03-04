Arrestan al dueño de un banco investigado por un multimillonario fraude en Brasil

3 minutos

Río de Janeiro, 4 mar (EFE).- La Policía Federal brasileña arrestó este miércoles al empresario Daniel Vorcaro, propietario del banco Master, la institución que fue liquidada extrajudicialmente en noviembre pasado en medio de una investigación por un multimillonario fraude mediante la venta de títulos de crédito falsos.

Vorcaro, que cumplía prisión domiciliaria, fue conducido este miércoles a la sede de la Policía Federal en Sao Paulo luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara nuevamente su arresto preventivo en una nueva fase de la investigación contra el banco Master, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Policía Federal, la nueva fase tiene por objetivo investigar la posible práctica de los crímenes de amenaza, corrupción, lavado de dinero e invasión de dispositivos informáticos, «practicados por organización criminal».

El banquero ya había sido arrestado en noviembre del año pasado cuando intentaba embarcar con rumbo a Europa en un avión particular luego de que el Banco Central determinara la liquidación extrajudicial del Master por sus irregularidades.

En el desarrollo de esta nueva fase de la investigación también fueron ordenadas las detenciones de otras tres personas, incluyendo un cuñado de Vorcaro, diferentes allanamientos y la suspensión de los cargos de funcionarios públicos acusados de facilitar los fraudes.

La Corte Suprema también ordenó el embargo de bienes por un valor de 22.000 millones de reales (unos 4.168,5 millones de dólares o unos 3.581,6 millones de euros) para preservar valores que pueden ser usados para resarcir a las víctimas de los fraudes.

Tras su liquidación el año pasado luego de que se descubriera que el estatal Banco de Brasilia compró unos 12.000 millones de reales (unos 2.278,9 millones de dólares) en títulos del Banco Master sin respaldo financiero, el escándalo ha salpicado a otros gobiernos regionales y a diversas autoridades, incluyendo magistrados de la Corte Suprema.

Las investigaciones sobre la quiebra del Banco Master han hecho públicas las estrechas relaciones de Vorcaro con diferentes autoridades, principalmente parlamentarios.

En febrero el juez José Antonio Dias Toffoli, responsable por la investigación, fue obligado a renunciar a la instrucción de la misma luego de que se le descubrieran vínculos con Vorcaro, quien compró un complejo hotelero perteneciente a la familia del magistrado.

La Policía Federal también investiga un millonario contrato entre el Banco Master y la esposa de Alexandre de Moraes, otro de los magistrados de la Corte Suprema.

Las investigaciones igualmente hicieron público un contrato de prestación de servicios entre el Banco Master y el bufete de abogados del hasta dos meses ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewadowski, que se extendió cuando este ya ejercía como miembro del Gabinete.

En una entrevista que concedió el mes pasado a un canal de televisión, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su Gobierno investigará «a fondo» todas las relaciones entre diferentes instituciones y autoridades con las operaciones del Banco Master. EFE

cm/cg