Arrestan en Alemania al hombre que presuntamente asesinó a un exdiputado ucraniano en España

El hombre que presuntamente asesinó a un exdiputado ucraniano prorruso a plena luz del día frente a una exclusiva escuela de las afueras de Madrid en 2025, fue detenido en Alemania, anunció el miércoles la policía española.

«Se ha detenido en la localidad de Heinsberg», oeste de Alemania, cerca de la frontera con Países Bajos, «al presunto autor material del asesinato del ciudadano ucraniano», indicó la policía en un comunicado, en el que no precisó la fecha del arresto.

«Hasta la ciudad germana donde se ha producido el arresto se han desplazado agentes» de la policía española, «que han contado con la colaboración del grupo de operaciones especiales de la BKA alemana», agregó el texto.

El 21 de mayo de 2025, fue abatido a tiros Andrii Portnov, exjefe adjunto de la administración presidencial ucraniana durante el mandato del prorruso Viktor Yanukovich, en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más ricos de España, cercano a la capital.

Jurista y exalto funcionario en Ucrania, Portnov, de 51 años, fue diputado en la década de 2000, antes de ser jefe adjunto de la administración presidencial de Yanukovich, el jefe de Estado prorruso que huyó de Ucrania a Rusia tras la represión violenta en 2014 de las manifestaciones proeuropeas conocidas como la Revolución del Maidán.

Tras la caída de Yanukovich, Portnov huyó también del país y se instaló en Rusia y después en Austria, antes de regresar a Ucrania tras la elección de Volodimir Zelenski en 2019.

Según medios ucranianos, Portnov logró, gracias a sus conexiones en las altas esferas, huir de Ucrania en junio de 2022, después del comienzo de la invasión rusa, a pesar de que los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir del país, salvo algunas excepciones.

Pese a su perfil, la policía española consideró tras su asesinato como la hipótesis más probable la de un «ajuste de cuentas en relación con el crimen organizado».

«Se ha emitido una Orden Europea de Detención y otra Orden Europea de Investigación para proceder al registro del domicilio del detenido», señaló la policía, que destacó que «las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento del hecho».

Portnov estaba sancionado por «corrupción» por Estados Unidos desde diciembre de 2021, país que lo acusaba de haber cultivado «profundas conexiones con el aparato judicial y los cuerpos de seguridad de Ucrania a través del soborno».

