Arrestan en el Estado de México al líder de una facción del grupo criminal Unión Tepito

2 minutos

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron este martes en el céntrico estado de México a Sergio ‘N’, alias ‘El Monstruo de la Unión’ o ‘El M24’, identificado como el líder de una facción de la organización criminal Unión Tepito, dedicada a la extorsión y el tráfico de drogas en la capital del país.

La Fiscalía capitalina informó en un comunicado que el detenido es un estrecho colaborador de ‘el Lunares’, antiguo líder de Unión Tepito que fue arrestado hace seis años.

Además, los investigadores señalaron que lideraba la facción ‘Los Orejones’, vinculada a dicho grupo criminal y a la que relacionan con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso y venta de drogas en varias alcaldías de Ciudad de México.

El conocido como el ‘Monstruo de la Unión’ contaba con una orden de arresto y fue detenido en un domicilio particular, tras lo cual fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la capital mexicana, a la espera de que la autoridad judicial determine su situación penal.

Esta detención fue reivindicada por el titular de la SSC de Ciudad de México, Pablo Vázquez, quien en sus redes sociales destacó que acciones como esta contribuyen al combate de delitos de alto impacto, así como a la construcción de una ciudad «más segura, justa y en paz».

El cartel de Unión Tepito es identificado por las autoridades como uno de los principales grupos criminales que ejercen violencia en la capital del país.

La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión son dos bandas rivales y también las principales organizaciones criminales que operan en Ciudad de México junto con el cartel de Tláhuac. EFE

des/csr /gad