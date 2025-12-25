Artículo 19 condena detención del periodista mexicano Rafael León Segovia en Veracruz

2 minutos

Ciudad de México, 25 dic (EFE).- La detención del periodista mexicano Rafael León Segovia ocurrida el miércoles en el estado de Veracruz, fue condenada enérgicamente este jueves por la organización Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

En un comunicado la oficina de Artículo 19 México y Centroamérica informó que documentó la detención de León Segovia al tiempo que «condenó enérgicamente la criminalización que enfrenta por su labor como periodista».

León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaria de la Defensa Nacional y posteriormente imputado por la Fiscalía General del estado de Veracruz (este) como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

La organización relató que el 24 de diciembre al reportero se le notificó la imputación de delitos sumamente graves: de terrorismo y delincuencia organizada y que la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que desarrolla en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Explicó que por ahora, León Segovia se encuentra en «prisión preventiva en lo que se define su situación jurídica» mediante una audiencia, la cual se llevaría a cabo el 30 de diciembre.

Este caso, dijo la ONG, se suma a otros recientes, como la apertura de un juicio en contra del periodista Rodolfo Ruiz en el estado de Puebla, «y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación».

«Casos como Este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia», apuntó Artículo 19.

La organización exigió a las autoridades de Veracruz «erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión» y exhortó a la Fiscalía de Veracruz «a actuar con imparcialidad e independencia», y llamó Poder Judicial para que garantice los derechos del imputado y a sostener el debido proceso. EFE

jmrg/gpv