Artemis II hará historia con una mujer, un afroamericano y un canadiense rondando la Luna

4 minutos

Miami (EE. UU.), 30 ene (EFE).- La misión Artemis II no solo supondrá el regreso este año del ser humano a la órbita lunar más de cinco décadas después, sino que inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales, y tendrán la misión de alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y volver a la Tierra en diez días.

La tripulación comenzó el pasado 23 de enero la cuarentena reglamentaria antes del despegue de Artemis II, cuya ventana de lanzamiento se aplazó este viernes al 8 de febrero, debido al mal tiempo en Florida, y se prolonga hasta abril.

El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 17 abandonaron la superficie de la Luna en la última de este tipo de misiones.

Artemis III, prevista para no antes de 2027, será la encargada de mandar astronautas a la superficie lunar nuevamente.

Koch, la mujer con más días consecutivos en el espacio

Koch, de 47 años, es una de las dos especialistas de la misión, un rol más enfocado a la ejecución de experimentos y a la logística de la carga que en el caso del comandante y el piloto.

Además de ser la única mujer de Artemis II, es la astronauta con más experiencia en el espacio de los cuatro tripulantes, gracias a los 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional (EEI) entre 2019 y 2020, récord absoluto para una mujer.

En ese periodo realizó seis paseos espaciales por un periodo de 42 horas y 15 minutos, incluido el primero exclusivamente compuesto por mujeres.

Nacida en Míchigan, Koch fue reclutada como astronauta en 2013 y Artemis II le otorgará el honor de ser la primera mujer en viajar a la Luna.

Glover, un orgullo para la raza negra

El piloto de 49 años Victor Glover se convertirá en la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar.

Será responsable de los sistemas de vuelo de la cápsula Orion, que trasladará a los astronautas a la órbita lunar, función que ya ejerció como piloto en la misión Crew-1 de SpaceX en 2018.

Designado astronauta en 2013, este californiano es el segundo miembro de la misión con más experiencia en el espacio con 168 días.

Además, ha realizado cuatro paseos espaciales y fue elegido en 2023 por la revista TIME como uno de los 100 líderes emergentes por sus habilidades técnicas y por su papel histórico como el primer afroamericano que viajará a la Luna.

Al igual que Wiseman, esta será su segunda experiencia espacial.

El canadiense primerizo

Jeremy Hansen, nacido en Canadá hace 50 años, es el único primerizo de la misión, puesto que nunca ha abandonado la superficie terrestre, a pesar de desempeñarse como astronauta desde 2009.

Será el primer canadiense en alcanzar la órbita lunar cuando la cápsula Orion se aproxime al satélite terrestre.

No obstante, Hansen ha protagonizado misiones en ambientes extremos en su formación, habitando durante una semana seguida bajo tierra o en el lecho marino en el marco de misiones como NEEMO, que es empleada por la NASA desde el 2001 para preparar a los astronautas para futuros viajes espaciales.

Un estadounidense clave para el regreso a la Luna

Wiseman, de 50 años y comandante de la misión, fue reclutado como astronauta en 2009 tras más de 20 años de experiencia en la Marina. Su primer viaje al espacio ocurrió cinco años después, cuando pasó 165 días a bordo de la estación espacial.

Natal de Baltimore, el astronauta realizó dos caminatas espaciales durante esa misión, acumulando 13 horas en el exterior del laboratorio orbital.

En el interior de la estación estableció un hito junto a sus otros dos compañeros en materia de investigación. El trío sumó un récord de 82 horas de investigación en una sola semana en julio de 2014. Artemis II será su segundo viaje al espacio. EFE

hbc/ims/icn

(foto)