Así era Abu Shabab, miliciano anti Hamás respaldado por Israel y abatido en disputa tribal

4 minutos

Guillermo Azábal

Jerusalén, 5 dic (EFE).- Yasser Abu Shabab, miliciano anti Hamás de origen beduino y colaborador de Israel en la Franja de Gaza, fue asesinado ayer tras intervenir en un enfrentamiento armado entre clanes de la tribu Tarabin a la que pertenecía, informó en las últimas horas el grupo armado que lideraba.

El paso de las horas sigue dejando muchas dudas acerca del perfil del que fuera la cabeza visible de la milicia conocida como Fuerzas Populares (antes llamadas Servicio Antiterrorista), instaladas en Rafah (sur de Gaza) y erigidas en rivales directos de Hamás.

A sus aproximadamente 30 años, Abu Shabab, que murió a consecuencia de las heridas que sufridas en la mencionada disputa tribal, era la personalidad anti Hamás más prominente que se había prodigado en el enclave palestino desde el inicio de la guerra, tras los ataques del 7 de octubre.

Saqueo de ayuda humanitaria

Sin experiencia previa en el ámbito político, a este gazatí, al que se le atribuye haber controlado una milicia de hasta 100 hombres, se le acusó de saquear convoyes de ayuda humanitaria destinados a la población civil en el asediado enclave bao el beneplácito de Israel.

Un memorando interno de las Naciones Unidas, que fue revisado por The Washington Post, lo calificaba como «el principal y más influyente actor detrás del saqueo sistemático y masivo» de la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

La ONU ha incidido repetidamente en que los envíos son insuficientes, incluso después del alto el fuego del pasado 10 de octubre, para una población que a finales de agosto fue declarada en situación de hambruna por la propia Naciones Unidas.

Israel y el envío de armas a milicias gazatíes

A lo largo de la guerra, Israel ha brindado apoyo a diversas milicias de Gaza para aumentar la presión sobre el grupo islamista palestino Hamás, según han ido informando funcionarios israelíes.

Una investigación de The Wall Street Journal (WSJ) sostuvo que Israel proporcionó armas y equipamiento a las Fuerzas Populares, cuyos miembros comenzaron a aparecer recientemente en canales de difusión con equipos más sofisticados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, incluso admitió en junio que su gobierno estaba utilizando clanes armados para combatir a Hamás, aunque no concretó si se trataba de las Fuerzas Populares.

Los supuestos vínculos de Abu Shabab con Israel son tan estrechos que, tras conocerse la muerte del miliciano, parte de la prensa israelí llegó a publicar que había sido atendido en el Centro Médico Soroka de Beersheba (sur de Israel), pero más tarde dijeron que no pudieron confirmarlo.

Presencia en medios internacionales

«Nuestro objetivo principal es separar del fuego de la guerra a los palestinos que no tienen nada que ver con Hamás», llegó a escribir Abu Shabab en un artículo publicado en el WSJ el pasado 24 de julio.

No fue la única vez que se mostró públicamente en medios internacionales, pues también declaró a la CNN que lideraba «un grupo de ciudadanos que se han ofrecido como voluntarios para proteger la ayuda humanitaria del saqueo y la corrupción».

Abu Shabab había estado encarcelado por las autoridades palestinas en Gaza durante varios años por cargos relacionados con narcotráfico antes de escapar de la cárcel al comienzo de la guerra, según Al Jazeera, medio que agrega que llegó a tener vínculos con Estado Islámico para operaciones de contrabando desde la península del Sinaí (Eegipto) hacia Gaza.

Hamás celebró el asesinato

Tras la muerte de Abu Shabab, Hamás celebró la noticia como la eliminación de «un colaborador de Israel» y sus canales de propaganda afines distribuyeron incluso caricaturas ridiculizándolo como chivo expiatorio de Israel.

Por su parte, el jeque Atiya Odeh Abu Suneima, líder del clan gazatí de Abu Suneima, emitió un comunicado el jueves adjudicando a sus familiares la muerte de Abu Shabab: «El clan Abu Suneima se enorgullece de sus hijos, quienes demostraron una valentía y una fuerza de voluntad inquebrantables frente a la injusticia y la traición», expresaba en su mensaje.

El asesinato Abu Shabab pone de relieve la compleja estrategia israelí de fortalecer la resistencia armada palestina -normalmente articulada en pequeñas milicias faltas de organización, propensas a luchas internas y sin apoyo popular- contra Hamás como forma de reducir el poder del grupo islamista y de su brazo armado, las Brigadas Al Qassam. EFE

