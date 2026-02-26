Asaltan a un empresario en Perú y le roban 60 kilos de oro y 1,7 millones de dólares

2 minutos

Lima, 26 feb (EFE).- Un grupo de doce asaltantes robó a un empresario minero 60 kilos de oro, y dinero en efectivo equivalente a 1,7 millones de dólares que la víctima trasladaba en un automóvil, según informaron fuentes policiales este jueves.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cusco, en el sur de los Andes peruanos, donde al empresario le arrebataron 3,9 millones de soles (985.000 dólares) y 720.000 dólares que llevaba en efectivo.

El general Virgilio Velásquez, jefe de la región policial de Cusco, informó a medios locales que la noche del martes, dos vehículos interceptaron en el distrito de San Sebastián, en la antigua capital inca, al empresario que transportaba una mercancía valorada en unos 10 millones de dólares entre el dinero en efectivo y el mineral dorado.

Los doce asaltantes salieron de sus camionetas con diversas armas y robaron al empresario, que justo antes había retirado del banco 3,9 millones de soles y 720.000 dólares.

En la huida de los delincuentes, la Policía consiguió detener al dueño de uno de los vehículos y dos asaltantes más.

Velásquez indicó que según las primeras investigaciones, los delincuentes provienen de las regiones sureñas de Puno, Madre de Dios e Ica y estos organizaron el asalto en un hotel de Cusco.

La Policía Nacional intenta esclarecer la procedencia del dinero y el oro, y según las primeras versiones de la víctima sería de la minería, al dedicarse a este rubro en la amazónica Madre de Dios, aunque en un principio declaró que se dedicaba a la importación y exportación de medicamentos.

«Él tiene que formalizar y establecer la procedencia exacta porque hasta el momento mantiene cierta reserva», dijo Velásquez. EFE

pbc/fgg/sbb