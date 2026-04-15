Ascenso de candidato de izquierda a segunda vuelta en Perú desploma la bolsa de Lima

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Mónica Martínez

Lima, 15 abr (EFE).- El ascenso del candidato izquierdista Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial en Perú contra la derechista Keiko Fujimori, según el escrutinio al 91 %, provocó este miércoles el alza del tipo de cambio del dólar y la caída de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a -4,16 % a media jornada por el temor que generan sus propuestas en los actores económicos del país.

Casi todos los títulos del Indice General de la BVL mostraron bajas a media jornada de este jueves, con algunos picos como la minera Atacocha con -11,76 % o Intercorp Financial Services con -10,44 %. En el caso del Indice Selectivo de la bolsa peruana, éste mostraba una caída de 4,39 % al final de la mañana.

Con respecto al dólar, la divisa estadounidense volvió a una rápida tendencia alcista este miércoles, después de mostrar una caída el lunes, cuando los candidatos que figuraban en una virtual segunda vuelta presidencial eran los derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Así, el dólar mostraba este miércoles un tipo de cambio de 3,45 soles en las casas de compra y venta, frente a la cotización de 3,39 soles reportada el martes por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En los últimos 12 meses, el dólar mostraba un retroceso de 9,28 % en el mercado monetario de Perú, de acuerdo al banco emisor.

Sin embargo, el banco central intervino el martes con 200 millones de soles (58 millones de dólares) para que el tipo de cambio «no suba tan fuerte» en las horas siguientes, según comentó a EFE el economista Elmer Sánchez, catedrático de la Universidad de Lima.

Derecha e izquierda a segunda vuelta

Con un 91,1 % del escrutinio, Sánchez, exministro del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022) disputará con Fujimori la segunda vuelta presidencial el 7 de junio próximo, cinco años después de que Castillo venció en segunda ronda a la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez ha planteado una redistribución de la riqueza y cambios en el modelo económico, pero ha anunciado también el despido del presidente del BCRP, Julio Velarde, el responsable de la política monetaria del país en las últimas décadas y el profesional más aplaudido del aparato público en Perú.

Temidos cambios en Banco Central

«Hay un miedo tangible de que si entra Sánchez (a la presidencia de Perú) el mercado reaccione muy mal y básicamente porque quitas a la cabeza de la única institución que funciona bien en este país», comentó el economista en referencia al BCRP.

El analista recordó que en la última elección de 2021, en la que salió elegido el también izquierdista Castillo, la depreciación del tipo de cambio del dólar fue de 14 % y el banco central intervino con 18.000 millones de dólares, una situación que se puede repetir este año.

«La diferencia es que cuando Castillo entró (al gobierno) ahí mismo ratificó a Velarde, pero Sánchez ya dijo que no quiere trabajar con él, eso le va a costar al mercado mucho, porque va a haber mucha volatilidad», anotó el catedrático.

Precisamente, la reacción de los mercados financieros y bursátiles de Perú al ascenso de Sánchez se conoce el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que la producción nacional de febrero subió 3,68 %, respecto al mismo mes de 2025, lo que significó un alza acumulada de 3,44 % en los últimos 12 meses. EFE

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